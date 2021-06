Mädchen (12) kletterte über Waggon: Stromschlag!

Immer wieder klettern Kinder und Jugendliche verbotenerweise auf abgestellte Waggons. In Nürnberg hat ein 12-jähriges Mädchen einen Stromschlag am Bahnhof erlitten und sich dabei schwere Verbrennungen zugezogen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde es zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht und dann mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München verlegt. Das Kind schwebt in Lebensgefahr.