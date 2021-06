Karate: Plank und Pokorny verpassen Olympia-Ticket

Die Podestplätze und damit auch die Tokio-Tickets waren für die österreichischen Karateka beim Olympia-Qualifikations-Turnier in Paris am Freitag außer Reichweite! Die WM-Dritte Bettina Plank (-55 kg) wurde Elfte, der EM-Dritte Stefan Pokorny (-67 kg) schied im Achtelfinale aus. Die Hoffnungen ruhen nun auf Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger, die am Sonntag im Einsatz ist (+61 kg). Außenseiter-Chancen werden Luca (-75 kg) und Robin Rettenbacher (+75 kg) zugebilligt.