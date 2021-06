Corona: Delta-Variante ist „das neue Problem“

Delta lässt Zahlen in Großbritannien ansteigen

Die Delta-Variante des Coronavirus ist um bis zu 40 Prozent ansteckender als die Alpha-Variante (B.1.1.7). Zuletzt war Großbritannien das einzige Land in Europa, in dem die Corona-Zahlen wieder anstiegen, weil Einreisende aus Indien für die Verbreitung der Variante gesorgt hatten.