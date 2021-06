Rätsel um mysteriöse Bodensee-Wasserleiche gelöst

Am 23. Mai hatten zwei Kajakfahrer in der Fußacher Bucht in Vorarlberg nahe der Hafeneinfahrt eine im Wasser treibende Leiche entdeckt. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung war eine Identitätsfeststellung erst unmöglich, nun aber ist das Rätsel gelöst. Beim Toten handelt es sich um einen lange vermissten 49-jährigen Mann aus Lindenberg (Deutschland).