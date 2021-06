„And Just Like That...“: Diese Männer sind dabei!

Fans können sich auf vier weitere bekannte Gesichter in der Neuauflage von „Sex and the City“ freuen: Die Schauspieler Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler kehren für die geplante Serie „And Just Like That...“ vor die Kamera zurück. Handler spielt wieder als Charlottes Ehemann Harry Goldenblatt mit, Eigenberg als Mirandas Partner Steve Brady, wie die Produktionsfirma WarnerMedia mitteilte.