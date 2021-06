Nach Corona: Raab will „Comeback für Integration“

Integration in Zahlen

In Zahlen gegossen sieht der Integrationsbericht 2020 wie folgt aus: Im Vorjahr wanderten 136.300 Personen aus dem Ausland nach Österreich zu. Der Anstieg des Anteils von Personen mit Migrationshintergrund an der österreichischen Gesamtbevölkerung betrug 2.137.800 oder 24,4 Prozent. Am 1.1.2021 wohnten 1.531.300 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Österreich. Das entspricht 17,1 Prozent der Gesamtbevölkerung.