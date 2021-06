Nachbarin verprügelt Pensionistin

Am Mittwochabend kam eine 75-jährige Pensionistin auf der Polizeiinspektion Itzling und gab an, von ihrer Nachbarin geschlagen worden zu sein. So hatte die Pensionistin noch versucht, ihre Wohnungstüre zu schließen, bevor die 37-Jährige, wutentbrannte Nachbarin hineinstürmen konnte - die Nachbarin stemmte sich jedoch so gegen die Türe, dass sie trotzdem in die Wohnung der 75-Jährigen kam. Die ältere Dame wurde leicht verletzt, die Nachbarin wird angezeigt.