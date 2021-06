„Peggy“ fuhr in Lkw als blinder Passagier mit

Im Motorraum eines Lkw, der aus Bulgarien kam, fuhr die kleine „Peggy“ mit, ehe sie sich in Spital am Pyhrn auf der A9 in Oberösterreich bemerkbar machte. Jetzt wird das Kätzchen, das total verfloht war, von der Tierrettung Oberösterreich aufgepäppelt und dann vermittelt.