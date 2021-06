Florian Horn: Impfpflicht „im Extremfall möglich!“

Ob im Schanigarten, bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen: Überall gilt inzwischen die 3-G-Regel - sprich: man bekommt nur geimpft, genesen oder getestet Einlass. Aber was gilt inzwischen am Arbeitsplatz? Dürfen Arbeitgebende von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verlangen, dass sie sich impfen? Und droht bei Nicht-Einhalten vielleicht sogar die Kündigung? Gemeinsam mit Rechtsanwalt Florian Horn nimmt Moderatorin Raphaela Scharf die Rechtslage rund um das Thema „Impfung am Arbeitsplatz“ unter die Lupe.