Zollbeamte finden 740 Kilo Kokain in Container

Maltesische Zollbeamte haben 740 Kilogramm Kokain beschlagnahmt, die in einem Container am Malta Freeport versteckt waren. Der Frachtbehälter war von Ecuador nach Slowenien verschifft worden und befand sich im Transit durch den Freihafen. Der reine Suchtstoff wurde in Bananenkisten versteckt, der Wert der Droge wird auf um die 100 Millionen Euro geschätzt.