Trotz Fouls in erster Halbzeit: Grüne halten Kurs

Stadt klimafit machen

Beim Hauptthema Wohnen betonte BM Georg Willi, dass in drei Jahren 851 Wohnungen übergeben werden konnten, weitere 1500 geförderte Mietwohnungen seien in Planung, Einreichung oder Bau. Rund 1500 Studentenheim-Plätze seien in Planung. Für die Innsbrucker Grünen stehe im Mittelpunkt, die Landeshauptstadt klimafit zu machen. „Die Menschen möchten mehr Platz für sich im öffentlichen Raum, wollen Verkehrsberuhigung, mehr Grün und Antworten auf die Klimakrise“, sagte Willi.