Corona-Impfpässe in Wiener Impfstraße gestohlen

Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes sollen bei der Impfstraße im Austria Center in Wien-Donaustadt bis zu 20 bereits abgestempelte, aber noch nicht personalisierte Impfpässe entwendet haben. Eine Kollegin soll derartige Vorkommnisse am 25. und am 26. Mai beobachtet und gemeldet haben. Polizeiliche Ermittlungen sind im Gange.