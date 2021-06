Blümel heizt Debatte über Ökosteuern wieder an

„Wir holen uns hier Input“

Kurzum: Der von Blümel persönlich eingeladene Experte steht so ziemlich für das exakte Gegenteil dessen, was die Grünen in der Öko-Steuerreform umsetzen wollen. „Wir holen uns hier Input von verschiedenen Stellen und Personen“, erklärt Blümel, der die Reform verhandelt.