Paula Schlier: Undercover in den „Goldenen 20ern“

Undercover bei Nazi-Zeitung

Nach Ende des Ersten Weltkrieges ging sie nach München, wo sie als Stenotypistin arbeitete. 1923 ließ sie sich als Sekretärin im Nazi-Blatt „Völkischer Beobachter“ anstellen. Und zwar „undercover“ - um, wie sie sagte, zu prüfen, „ob eine solche Volksbegeisterung wirklich jeder tieferen Berechtigung entbehren könne“. In der Redaktion zeichnete sie alles auf, was sie hörte und sah. So auch den Putsch-Versuch Hitlers 1923 in München.