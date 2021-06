Jugendliche feiern Corona-Party in Autobahnbrücke

Einen besonders skurrilen Veranstaltungsort haben Jugendliche in Deutschland am vergangenen Wochenende für ihre illegale Corona-Party gewählt. Sie feierten im Hohlkörper einer Autobahnbrücke unter der A4 in Overath in Nordrhein-Westfalen. Mindestens 100 Personen sollen in dem etwa 500 Meter langen Hohlkörper der Brücke zu lauter Musik getanzt haben. Trotz der großen Anzahl an Feiergästen blieb die Party die ganze Nacht lang unentdeckt. Die Jugendlichen verrieten sich erst in den frühen Sonntagmorgenstunden, als sie zu Fuß in Richtung Overath unterwegs waren.