Vatertag: Viel Süßes, um den Papa zu ehren

Falls Sie es nicht am Radar haben: Am kommenden Sonntag ist Vatertag. Dieser wird in Österreich immer am zweiten Sonntag im Juni gefeiert. Anderswo, etwa in Italien und Deutschland, war dieser „Festtag“ bereits am 19. März bzw. 13. Mai. Hierzulande werden pro Vater, so er etwas geschenkt bekommt, 47 Euro ausgegeben.