Ältester Nachweis einer Lebendgeburt gefunden

Gemeinsam mit einem internationalen Team ist Adrienne Jochum vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt und dem Naturhistorischen Museum in Bern ein außergewöhnlicher Fund gelungen: Die Forscher fanden in Myanmar eine fossile weibliche Landschnecke, die gemeinsam mit ihren fünf Jungtieren in einem 99 Millionen Jahre alten Bernstein eingeschlossen wurde. Dabei handelt es sich nicht nur um eine bislang unbekannte Art, sondern auch um den ältesten Nachweis einer Lebendgeburt in dieser Tierklasse.