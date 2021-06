Mindestens 40 Schafe auf Pinzgauer Almen gerissen

Am Donnerstag wurde in Mittersill ein totes Schaf entdeckt, tags darauf ein totes Lamm. Am Wochenende beklagten in Rauris am Rosskopf Almbauern dutzende verendete Schafe, weitere sind durch Bisse verletzt worden oder werden vermisst. Auch auf einer Alm im Stubachtal (Uttendorf) werden mehrere tote Schafe gezählt – die müssen aber erst begutachtet werden. DNA-Analysen sind in allen Fällen noch ausständig. Dem Rauriser Bürgermeister Peter Loitfellner (SPÖ) reicht es: „Das ist ein untragbarer Zustand.“ In der Gemeindevertretersitzung werde eine Resolution gegen den Wolf verabschiedet und dem Land übermittelt. Wolfsbeauftragter Hubert Stock geht von zwei bis drei Wölfen im Pinzgau aus. „Herdenschutz ist im Almgebiet sehr schwierig. Vielen Bauern bleibt nichts anderes übrig, als die Tiere wieder abzutreiben.“ Der EU-Schutzstatus des Wolfs solle überdacht werden.