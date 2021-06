Europäischer Gerichtshof urteilt über Wohnbeihilfe

Generalanwalt sieht Diskriminierung

Das Landesgericht hat den EuGH um eine Vorabentscheidung ersucht, über die am 10. Juni in Luxemburg unter der Aktenzahl C 94/20 entschieden wird. Die Chancen für den Kläger stehen nach dem Schlussplädoyer des Generalanwaltes gut. Dieser erklärte: Die Wohnbeihilfe sei eine „Kernleistung“ im Sinne der EU-Richtlinien. Die EU-Mitgliedsstaaten seien angehalten, aufenthaltsberechtigte Drittstaatenangehörige in Bezug auf soziale Sicherheit, Sozialhilfe und Sozialschutz wie eigene Staatsbürger zu behandeln. In vier von fünf Fällen folgen die EU-Richter der Rechtsauslegung des Generalanwaltes.