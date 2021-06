Gamer zahlte 99.997 US-Dollar für Hendl-Nugget

Wie „The Verge“ berichtet, erregte die am 28. Mai gestartete Auktion zunächst wenig Aufmerksamkeit. Nach zwei Tagen fand sich dann der erste Großbieter: Er stellte mehr als 14.800 US-Dollar für das panierte Hendlteil in Aussicht, schnell machte die Auktion auch in den sozialen Medien die Runde. Ab da entwickelte die Auktion eine Eigendynamik, der Preis stieg letztlich bis auf 99.997 US-Dollar. Ob der unbekannte Käufer vorhat, das „Among us“-Hendlstück zu verspeisen, ist nicht bekannt.