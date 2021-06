Raub in Villach: Afghane schlug auf Pensionist ein

Plötzlich und unerwartet wurde am Sonntag ein 60-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Villach in seinem Wohnhaus überfallen. Der Täter stieg gegen 3.55 Uhr in sein Haus ein und schlug mit einer Holzlatte und seinen Fäusten auf das Opfer ein. Als sich der verletzte Villacher zur Wehr setzte, flüchtete der unbekannte Mann mit einer Münzsammlung, die er in zwei Taschen gefüllt hatte. Im Zuge der Verfolgung wurden Beamten auf einen 24-jährigen Mopedfahrer aufmerksam, der sich auffällig verhielt. Bei der Lenkerkontrolle stießen die Polizisten schließlich auf einen besonderen Fund ...