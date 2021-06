„Kein Respekt vor Justiz - das geht einfach nicht“

Vizekanzler Werner Kogler hat in der „ZiB 2“ am Sonntagabend deutliche Worte in Sachen Justiz-Chats gefunden. Diese würden mangelnden Respekt vor der Justiz offenbaren - „und das geht so einfach nicht“, betonte er. Der Rückzug von Ex-Höchstrichter Wolfgang Brandstetter aus dem Verfassungsgerichtshof sei daher „zu begrüßen und zu respektieren“. Was die Ermittlungen gegen andere Regierungsmitglieder bzw. mögliche Rücktritte angeht, so wollte sich Kogler allerdings nicht festlegen.