China: Messer-Angreifer tötete sechs Menschen

Zunächst hatten die Behörden die Zahl der Toten nach dem Angriff am Samstagnachmittag mit fünf und die Zahl der Verletzten mit 15 angegeben. Die Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat in einer Fußgänger- und Einkaufsstraße der Stadt dauerten an, gab das Büro für öffentliche Sicherheit von Anqing, das in der Provinz Anhui liegt, bekannt.