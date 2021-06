French Open: Federer-Gegner sorgt für Spuck-Eklat

Absage von Federer?

Am Ende jubelte der „Altmeister“. Der 39-jährige Schweizer gewann in der 3. Runde gegen Koepfer in einem dramatischen Krimi 7:6(5), 6:7(3), 7:6(4) und 7:5. Am Montag trifft Federer nun auf die Weltnummer 9 Matteo Berrettini aus Italien - sofern das Knie mitspielt.