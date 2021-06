Aufgabe? Federer „weiß nicht, ob ich weiterspiele“

Erst um 0.43 Uhr hatte Roger Federer alles klargemacht. In einem „Tiebreak-Festival“ setzte sich der Maestro in der dritten Roland-Garros-Runde gegen den Deutschen Dominik Koepfer durch. 7:6, 6:7, 7:6, 7:5 hieß es am Ende - ein Pyrrhussieg für den Schweizer, den seit Monaten Knieprobleme plagen. Die Verschleißerscheinungen sind offenbar nicht zu leugnen. Federer lässt einen Start im Achtelfinale offen. Dort würde der Italiener Matteo Berrettini. Ob es zu dem Duell kommt, ist allerdings alles andere denn in Stein gemeißelt.