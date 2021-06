Villacher Pkw-Lenker (81) prallte gegen Steinmauer

Ein 81-jähriger Villacher ist am Samstag gegen 16 Uhr kurz vor dem Ortsgebiet von Afritz am See mit seinem Pkw von der Millstätter Straße (B98) abgekommen. Der Pensionist prallte in weiterer Folge gegen eine Böschung sowie eine Steinmauer, wodurch seine 80-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau musste vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen werden.