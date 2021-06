Erneut Demo-Samstag in der Wiener Innenstadt

Demo-Tag am Samstag in Wien: Am Nachmittag versammelten sich am Karlsplatz, wo noch in der Nacht zuvor mehrere Hundert Menschen nach der Sperrstunde gefeiert hatten und es im Zuge der Beendigung der Veranstaltung zur Eskalation gekommen war, zahlreiche Teilnehmer, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Auch am Wiener Ring wurde protestiert: Sowohl per Auto als auch zu Fuß gingen Corona-Impfgegner auf die Straße.