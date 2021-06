Autodieb bekam für Coup 1500 Euro und Crystal Meth

Im August 2020 stahl er auch den VW T5 von Ute und Daniel Wetscher, am Hochzeitstag bemerkten sie den Fall. Dem Angeklagten wurden 15 weitere Diebstähle zur Last gelegt, insgesamt betrug der Schaden über 300.000 Euro. Der Auftraggeber saß laut dem Gauner in Polen. Für seine Coups bekam er jeweils 1500 Euro und 30 Gramm Crystal Meth. Er wurde zu 4,5 Jahren unbedingter Haft verurteilt.