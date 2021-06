Trinkwasserversorgung in Kalifornien gefährdet

Nicht nur in Kalifornien, sondern auch in einigen anderen Bundesstaaten ist es zurzeit wieder gefährlich trocken. Das zeigt der United States Drought Monitor (der US-Dürremonitor; siehe oben), der auf einer Karte anschaulich dokumentiert, wo es wenig oder kaum Niederschläge gibt. Neben Kalifornien sind darauf Utah, Arizona, Nevada und New Mexiko bedrohlich dunkelrot oder rot eingefärbt, was - je nach Farbton - für außergewöhnliche oder extreme Dürre steht.