Teststrategie in Kindergärten und an Unis fehlt

Eine breite Teststrategie an den Unis gibt es im Gegensatz zu den Schulen nicht, da sie autonom sind. Aber auch in den Kindergärten wird nicht getestet, so die Trägerinitiative Elementare Bildung Wien. Die Sorge sei groß, dass Kinder aus dem Urlaub Mutationen mitbringen könnten. Denn für sie gilt in der Einreiseverordnung der Immunstatus der Eltern - sie müssen nicht getestet werden. Hoffnung könnte aber ein Pilotversuch in Wien bringen. Dort werden gerade so genannte Lutschertests ausprobiert. Sollten die Ergebnisse positiv sein, sei eine Ausrollung angedacht, heißt es von der Stadt Wien.