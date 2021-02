„Wir hatten nie einen richtigen Lockdown“

Kindergärten sind Bundesländersache

Aber zum Anfang: Die Kindergärten liegen in der Bundesländerzuständigkeit - österreichweite Corona-Regeln gibt es daher nicht. Heißt, in der Steiermark müssen die Pädagoginnen Masken tragen, in Kärnten nicht. Getestet wird in Tirol in den Teststraßen, in Wien mit den Gurgeltests. Was in einem Land gilt, kann im nächsten ganz anders sein. Der Kompetenz-Dschungel ist aber nur eine Sache. Die andere: Bei Kleinkindern ist es schwierig, die Hygieneempfehlungen wie Abstand und Maske umzusetzen. Kinder würden die Mimik der Erwachsenen brauchen, um Vertrauen zu fassen, erklären Pädagogen. Doch auch die möchten natürlich geschützt werden.