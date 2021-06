Pöstlberger gibt Führung ab - Konrad zeigt auf

Konrad (Bora) kam nach dem mittelschweren Teilstück mit drei Bergwertungen im letzten Drittel zeitgleich mit dem 41-jährigen Altmeister Valverde an, der knapp zwei Jahre nach seinem bisher letzten Triumph auf der World Tour wieder ganz oben stand. In der Gesamtwertung schob sich Konrad auf Rang sieben vor, liegt dort 27 Sekunden hinter dem neuen Leader Alexey Lutsenko. Der Astana-Mann aus Kasachstan war am Freitag ebenso zeitgleich mit Valverde.