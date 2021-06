In den Wiener Freibädern ist noch viel Platz

Gemächlich verläuft der Saisonstart in den Bädern: Trotz des schöneren Wetters blieb der Andrang am Feiertag und am Freitag überschaubar. „Viele Leute sind offenbar wegen des verlängerten Wochenendes weggefahren“, erklärt Ursula Zohar von der MA 44 (Bäder). Zugleich wirke das schlechte Wetter der vergangenen Wochen noch etwas nach.