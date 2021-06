Lamm als Leckerbissen in der Grillsaison

„Unsere Schafe können rund um die Uhr in den Auslauf, das hält sie fit“, sagt Johann Perner, Landwirt und Schafzüchter in Pilsbach im Bezirk Vöcklabruck. Die Schafhaltung erlebt einen Aufschwung, denn Lammfleisch ist in der Grillsaison heiß begehrt.