Mission der Leukämiehilfe: Lebensretter finden

1998 wurde der Verein von Herlinde Marosch und ihren Freundinnen Melitta Mair und Dagmar Ganahl gegründet. Damals war die Nichte von Frau Marosch an Blutkrebs erkrankt und benötigte eine Transplantation gesunder Stammzellen. Die drei Vorarlbergerinnen ließen sich „typisieren“, wie die Analyse von Blutprobe bzw. Wangenabstrich mit anschließender Registrierung in einer weltweiten Datenbank heißt. Die Frauen organisierten darüber hinaus eine groß angelegte Typisierungsaktion in Vorarlberg. Ein Spender fand sich schließlich, dank des internationalen Registers, in England.