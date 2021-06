Gabalier: „Jeder soll doch lieben, wen er will“

So ein Binkerl hat bekanntlich jeder von uns zu tragen, auch Superstar Andreas Gabalier hat eines geschultert. „Ein Wackerstein in meinem Binkerl tut mir allerdings wirklich weh“, erzählt er im Gespräch mit ADABEI. Und weiter: „Den will ich endlich loswerden, denn das stimmt so einfach nicht, dass ich so bin. Ich bin nicht homophob und habe niemals ein Problem damit gehabt, wer wen liebt. Manderl und Manderl, Weiberl und Weiberl, was auch immer. Mensch liebt Mensch - jeder soll doch lieben, wen er will. Mit meinem neuen Lied möchte ich meine Haltung klarmachen und ein für alle Mal zeigen, wie ich darüber denke. Sie singen und auch tanzen, damit es keine Missverständnisse mehr gibt.“