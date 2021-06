Skateboard-WM: Brückler zieht ins Halbfinale ein

Die auf einen Olympiastartplatz hoffende Julia Brückler ist bei der Skateboard-WM in Rom im Street-Bewerb in das Halbfinale der Top 32 am Freitag eingezogen. Sie kam in der Qualifikation am Mittwoch mit dem Score von 14,86 Punkten an die 23. Stelle. Überragende Beste war die Japanerin Yumeka Oda mit 40,22.