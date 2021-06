„Mitarbeiter war erfahren und kannte die Gefahren“

Grund: Das Gas sammelte sich am Boden an und schlich sich so regelrecht in Häuser. Obwohl um 8.30 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte, haben Einsatzkräfte bis in den Nachmittag hinein stichprobenartig Messungen in Kellern von Nachbarhäusern durchgeführt: Dabei konnten keine gesundheitsgefährdenden Werte festgestellt werden, hieß es. Auch die Bergung der Leiche konnte erst Stunden nach dem Giftgas-Austritt durchgeführt werden. Stadtchef Alexander Stangassinger: „Mein Beileid an die Angehörigen.“