200.000 Haushalte in Kärnten haben ein Fahrrad

Vier von zehn Autofahrten in Kärnten sind kürzer als fünf Kilometer. Damit wären sie in optimaler Radfahrdistanz. Aber obwohl 200.000 Haushalte in unserem Bundesland mindestens ein Fahrrad besitzen, wird im Alltag noch immer zu wenig damit gefahren. Denn nur ein Viertel der Bevölkerung nutzt das Rad häufig.