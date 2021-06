Ort wieder in Angst vor dem Tierhasser

Die Tierbesitzer in der 2000-Seelen-Gemeinde Matzendorf-Hölles im Bezirk Wiener Neustadt sind erneut in großer Sorge: Giftköder wurden wieder ausgelegt. Zwei Katzen dürften diese laut Untersuchung eines Tierarztes erwischt haben – sie haben nicht überlebt. Es ist bei weitem nicht der erste Vorfall in der Ortschaft.