OÖ: Sorge um behinderten Bub in Heim wächst

Die Mutter ist jedenfalls in großer Sorge - vor allem wegen der zahlreichen Infekte. Weil sie sich weiter gegen die Abnahme wehrt, hat das Gericht auf Antrag des Jugendamtes das Kontaktrecht auf zwei Stunden pro Monat beschränkt. „Es ist unverständlich, warum kein gelinderes Mittel, wie eine Unterstützung der Familie zu Hause, gewählt wurde“, so Tews. Der Prozess geht in die nächste Runde.