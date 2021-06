Gegen Baum geprallt: 26-Jähriger tödlich verletzt

Am späten Abend des 1. Juni 2021 lenkte ein 26-jähriger Oberösterreicher seinen PKW auf der Nußdorfer Landesstraße, im Gemeindegebiet von Nußdorf am Haunsberg aus Richtung Salzburg kommend, in Fahrtrichtung Oberösterreich. Er befand sich allein im Fahrzeug und kam aus noch unbekannter Ursache, ohne jegliche Anzeichen einer Zweitbeteiligung, nach links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich neben der Fahrbahn gegen einen Baum.