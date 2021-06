Die Partys müssen in Kärnten noch warten

Der Klagenfurter Szene-Gastronom Gert Höferer atmet seit dem Lockdown-Ende auf. Sein „Teatro am Benediktinermarkt“ geht seit der Gastro-Öffnung gut. Das Teatro für Nachtschwärmer hat aber weiterhin geschlossen. „Die Regeln lassen mir keine andere Wahl“, so Höferer. „Sperrstunde, Abstand und Thekenverbot blockieren alles. Ich würde nur 20 Leute reinbringen. Das Hauptgeschäft mache ich zwischen 0.30 und 3.30 Uhr in der Früh, jetzt ist eine Öffnung sinnlos. Auch Discos haben zu.“