Mayrische Musikalienhandlung mit tragischem Erbe

Es war eine unbeschreibliche Tragödie. Als Kaspar Zaunrith während des großen Salzburger Stadtbrands am 30. April 1818 aus seiner lichterloh in Flammen stehenden Mayrischen Buchhandlung floh, schien er zunächst gerettet. Doch er bemerkte, dass sein Sohn noch im Gebäude war, und eilte zurück, um auch diesen in Sicherheit zu bringen – mit schrecklichem Ausgang. Vater und Sohn konnten nur noch tot geborgen werden.