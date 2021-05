Event nach Corona-Pause unterstützt Unternehmer

„Claudia und ich freuen uns jetzt mehr denn je, für unsere AusstellerInnen, die alle durch Corona ziemlich gelitten haben, ein Event zu organisieren“, so Uzman. Und so stellen beim MINI MARKT, der am 1. und 11. Juni am Vorplatz des Palais Liechtenstein stattfindet, ausschließlich kleine Unternehmen, die derzeit jede Unterstützung und Plattform brauchen können, aus.