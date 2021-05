Olympia erwartet Fans mit strengen Corona-Regeln

In Tokio gilt noch bis zum 20. Juni der Corona-Notstand. Die Unterstützung der Bevölkerung für die Spiele ist weiterhin niedrig, genauso wie die Impfrate. Bisher sind weniger als 2,5 Prozent der Menschen in Japan vollständig geimpft. Die Olympischen Sommerspiele beginnen am 23. Juli und werden bis 8. August dauern.