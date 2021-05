Fischer nach Totalversager auf Olympia-Warteliste

Die Olympischen Spiele werden voraussichtlich ohne Österreichs beste Gewichtheberin Sarah Fischer stattfinden! Die 20-jährige Niederösterreicherin schaffte es im Rahmen der U20-WM in Taschkent nicht, ihr Zweikampfergebnis von der EM in Moskau und sich in der Quali-Rangliste für Tokio zu verbessern. Fischer steht damit nur auf der Warteliste, eine Olympia-Teilnahme ist nicht sehr wahrscheinlich. Die endgültige Entscheidung erfolgt im Juni.