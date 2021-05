Wacker: Stocker hat für Gehälter ausgeholfen

„Wir werden zahlen, was wichtig ist“

Nachdem der Zwist zwischen Hamburger Geschäftsführung und dem Tiroler Wacker-Vorstand eskaliert ist, gehen viele von erneut zögerlichen Zahlungen aus. Zumal der Investor ohnehin einen hohen sechsstelligen Betrag schuldet. Siems-Intimus Jens Duve hatte am Freitag kryptisch gemeint: „Wir werden zahlen, was wichtig ist. Der Rest wird geprüft.“