Peinlich: Schlammschlacht beim FC Wacker Innsbruck

Finanzielle Unregelmäßigkeiten?

Am Freitag trat der „FC Hansa Innsbruck“, die Wacker-Geschäftsführung, in der Investor Matthias Siems das Sagen hat, in einer Zoom-Pressekonferenz auf, beschuldigte den gewählten Vorstand des Vereins Wacker Innsbruck finanzieller Unregelmäßigkeiten. Ohne (angeblich aus rechtlichen Gründen) konkreter zu werden. „Es geht um mehrere 10.000 Euro, die anders verwendet wurden, als angegeben“, wie Neo-Geschäftsführer Dennis Aogo ausführte. Beweise gibt’s (noch) keine, die Sache wird erst geprüft. Dass es sich angeblich um 10.000 Euro von den Wacker-Damen handelt, wurde nicht bestätigt.