Konzert-Tickets für Nichtgeimpfte zigfach teurer

Das Konzert der Bands Teenage Bottlerocket, MakeWar und Rutterkin findet am 26. Juni in St. Petersburg an der Golfküste Floridas statt. In einer Werbeaktion für die Veranstaltung werden die Anforderungen für die ermäßigten Tickets festgelegt: „Um Anspruch auf den Rabatt zu haben, müssen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis und Ihren COVID-19-Impfausweis mitbringen. Sie müssen Ihre zweite Impfung Pfizer oder Moderna oder Ihre einzelne Impfung von Johnson und Johnson COVID-19 am oder vor dem 12.06.2021 erhalten haben.“